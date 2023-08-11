В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдену

Конгрессмен Грег Стойб, представитель от штата Флорида, в пятницу внес в законодательный орган США резолюцию об импичменте президента страны Джо Байдена за "за тяжкие преступления и правонарушения". Об этом говорится на официальной странице Стойба на сайте Палаты представителей Конгресса.

"Он подорвал целостность своей администрации, нанес урон институту президентства, предал доверие избирателей и действовал таким образом, который подрывает верховенство закона и справедливость за счет граждан Америки", - заявил конгрессмен.

По словам Стойба, семейство Байденов использовало служебное положение Джо Байдена для получения взяток, вымогательства и мошенничества.