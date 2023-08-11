В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдену

Представитель Флориды внес в Конгресс США резолюцию об импичменте Байдену
Конгрессмен Грег Стойб, представитель от штата Флорида, в пятницу внес в законодательный орган США резолюцию об импичменте президента страны Джо Байдена за "за тяжкие преступления и правонарушения". Об этом говорится на официальной странице Стойба на сайте Палаты представителей Конгресса.
"Он подорвал целостность своей администрации, нанес урон институту президентства, предал доверие избирателей и действовал таким образом, который подрывает верховенство закона и справедливость за счет граждан Америки", - заявил конгрессмен.
По словам Стойба, семейство Байденов использовало служебное положение Джо Байдена для получения взяток, вымогательства и мошенничества.
В пояснении к каждому из обвинений представитель Флориды упоминает действия Хантера Байдена - сына главы Белого дома, в том числе привлечение "инвесторов" к провальным проектам, вмешательство в работу минюста, который расследовал налоговые преступления Хантера, а также его попытки продать доступ к "услугам" отца своим "бизнес-партнерам".