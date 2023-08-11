Украинское правительство согласовало реорганизацию Херсонского морского порта

Кабинет министров Украины согласовал реорганизацию предприятия «Херсонский морской торговый порт». Его присоединят к «Стивидорной компании "Оливия"» в Николаеве, заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Согласовано предложение министерства развития общин, территорий и инфраструктуры по реорганизации государственного предприятия», — говорится в заявлении.

В июне прошлого года Херсонский морской порт возобновил работу. Представители военно-гражданской администрации (ВГА) региона сообщили, что на территории порта начали восстанавливать судоходную инфраструктуру, чтобы запустить работу на полную мощность. Одним из приоритетных направлений в ее развитии, как подчеркивалось, станет обслуживание речного транспорта.