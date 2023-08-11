В США заявили о подарке США для Путина

Просчеты президента США Джо Байдена при подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и последующее разочарование Запада его результатом могут сыграть на руку президенту России Владимиру Путину . Об этом заявил директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для издания The Hill.

По его мнению, аналитическая база для контрнаступления Украины была «сфальсифицирована с самого начала». Хумински убежден, что текущая политическая динамика в США и Европе бесценна для России, а аналитические слабости Вашингтона Москва может использовать в своих интересах. Он также допустил, что ошибки американской администрации и провал контрнаступления ВСУ приведут к расколу между союзниками.