Украина решила добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн»

«Израильские власти так и не предоставили реальную помощь, зато информация, полученная во время встреч, используется Израилем в собственных интересах», — пояснил собеседник издания. Он также отметил, что намерения Киева продиктованы «недружественными действиями Израиля по отношению к Украине и его пророссийской позицией на международной арене».