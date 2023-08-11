США предупредили об угрозе революции

«Если правительство продолжит использовать министерства в качестве оружия против консерваторов и граждан, являющихся налогоплательщиками… кто-нибудь настолько разозлится, что соберется стрелять. Или же у нас наступит гражданская война или своего рода революция», — сказал он на встрече со сторонниками.