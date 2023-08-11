США предупредили об угрозе революции
США ждет гражданская война или революция, если правительство страны продолжит свою политику. Такое предупреждение Вашингтону сделал член палаты представителей штат Мичиган от Республиканской партии Мэтт Мэддок, передает «РИА Новости».
«Если правительство продолжит использовать министерства в качестве оружия против консерваторов и граждан, являющихся налогоплательщиками… кто-нибудь настолько разозлится, что соберется стрелять. Или же у нас наступит гражданская война или своего рода революция», — сказал он на встрече со сторонниками.
По мнению Мэддока, демократы снова хотят «сжульничать» на выборах и лишить граждан США возможности сомневаться в результатах голосования. Он уверен, что власти страны делают так, чтобы все ставящие или оспаривающие выборы в 2024 году «оказались под угрозой».