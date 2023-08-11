Спецпрокурор по делу Хантера Байдена отказался от сделки с ним

Спецпрокурор Дэвид Уайсс, занимающийся расследованием дела сына президента США Хантера Байдена, сообщил, что переговоры о сделке с обвиняемым зашли в тупик и были прекращены. Соответствующее заявление юриста опубликовано в базе документов суда по округу Делавэр.

"В ходе дополнительных переговоров после решения суда от 26 июля 2023 года пересмотреть условия сделки стороны зашли в тупик и не могут достичь согласия по этому вопросу", - говорится в тексте. "В результате сторона обвинения просит суд отменить предыдущее решение, поскольку его предмета - судебной сделки - больше не существует", - указал Уайсс.

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В июне телеканал CNN проинформировал, что Хантер Байден пошел на сделку со следствием, в рамках которой собирался признать вину в неуплате налогов. Кроме того, отмечалось, что стороны достигли договоренности по обвинению в нарушении правил хранения оружия. Признание вины по последнему пункту может грозить сыну президента тюремным заключением на срок до 10 лет. Однако на заседании 26 июля стороны неожиданно объявили о том, что пересматривают условия сделки. Судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность этими неожиданными действиями и попросила стороны пояснить, в частности, может ли заключение сделки уберечь сына американского лидера от предъявления дальнейших обвинений. Не получив точного ответа, судья дала сторонам месяц на то, чтобы окончательно сформулировать условия сделки.

Расследование в отношении сына Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra, и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или хранят у себя наркотические вещества. В тот же период сын нынешнего президента США, представляющего Демократическую партию, проигнорировал требования властей об уплате налогов. Ставшие достоянием гласности решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали негодование у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии.