Байден устроил розыгрыш ужина с ним и бывшим президентом США Обамой

Президент США Джо Байден организовал розыгрыш ужина вместе с ним и бывшим президентом Бараком Обамой. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.

Возможность поужинать вместе с Байденом и Обамой предоставляется тому, кто пожертвует в «Фонд победы Байдена» от 25 до 2000 долларов.

«Фонд победы Байдена» собирает средства для победы текущего президента США над экс-президентом Дональдом Трампом, а также для «обеспечения Байдену наилучших возможностей для избрания 46-м президентом Соединенных Штатов».