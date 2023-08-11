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Байден устроил розыгрыш ужина с ним и бывшим президентом США Обамой

Президент США Джо Байден организовал розыгрыш ужина вместе с ним и бывшим президентом Бараком Обамой. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.

Байден устроил розыгрыш ужина с ним и бывшим президентом США Обамой
© globallookpress.com

Возможность поужинать вместе с Байденом и Обамой предоставляется тому, кто пожертвует в «Фонд победы Байдена» от 25 до 2000 долларов.

«Фонд победы Байдена» собирает средства для победы текущего президента США над экс-президентом Дональдом Трампом, а также для «обеспечения Байдену наилучших возможностей для избрания 46-м президентом Соединенных Штатов».

Ранее Байден пообещал направить каждый актив в США на помощь жителям Гавайев, которые пострадали от лесных пожаров.

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