Байден устроил розыгрыш ужина с ним и бывшим президентом США Обамой
Президент США Джо Байден организовал розыгрыш ужина вместе с ним и бывшим президентом Бараком Обамой. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.
Возможность поужинать вместе с Байденом и Обамой предоставляется тому, кто пожертвует в «Фонд победы Байдена» от 25 до 2000 долларов.
«Фонд победы Байдена» собирает средства для победы текущего президента США над экс-президентом Дональдом Трампом, а также для «обеспечения Байдену наилучших возможностей для избрания 46-м президентом Соединенных Штатов».
Ранее Байден пообещал направить каждый актив в США на помощь жителям Гавайев, которые пострадали от лесных пожаров.
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