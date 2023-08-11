Дело Хантера Байдена расследует спецпрокурор
Расследованием дела сына президента США Хантера Байдена займется специальный прокурор. Об этом сообщил глава американского Минюста, генпрокурор Меррик Гарленд, передает ТАСС.
По его словам, этот статус получил прокурор в штате Делавэр Дэвид Вайс, который и до этого занимался разбирательством дела.
«Во вторник на этой неделе господин Вайс сообщил мне, что, по его мнению, его расследование достигло такой стадии, на котором ему следует продолжать работу как специальному прокурору. И он попросил, чтобы его назначили на эту должность», — сказал Гарленд.
Глава Минюст отметил, что после рассмотрения запроса и «чрезвычайных обстоятельств, относящихся к этому делу» он признал данное решение как «отвечающее интересам общественности». Выдвигать или нет обвинения Байдену определят по итогам расследования спецпрокурора.
Напомним, что в июне сын президента США пошел на сделку с прокуратурой, согласившись признать себя виновным по трем обвинениям — двух налоговых правонарушениях и хранении оружия.