Трампа не стали ограничивать в праве публиковать бумаги по делу о штурме Капитолия

Судья в Вашингтоне отказала прокуратуре в попытке ограничить публикацию экс-президентом Дональдом Трампом документов по делу о штурме Капитолия, сообщает РИА Новости. Судья Таня Чуткан заявила, что прокуратура не предоставила убедительных доводов в пользу такого ограничения.

Отмечается, что ограничение на публикацию коснётся лишь тех сведений, которые содержат «чувствительную информацию».

Ранее Трамп попросил Верховный суд вмешаться в ситуацию с его уголовным преследованием.

Также сообщалось, что спецпрокурор США предложил назначить судебное заседание по штурму Капитолия в январе.