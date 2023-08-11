В Сербии заявили, что признанием Косово Киев создаст себе проблемы

В случае если Украина признает независимость Косова, это создаст для нее большие проблемы, чем для Сербии, так как она утратит возможность защищать свой суверенитет. Об этом в пятницу заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

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Ранее председатель комитета по внешней политике Верховной Рады Украины Александр Мережко заявил в комментарии одному из косовских телеканалов, что в украинском парламенте все больше депутатов выступают за признание независимости Косова. При этом он отметил, что принятие этого решения относится к компетенции президента страны Владимира Зеленского.

Комментируя заявление Мережко, президент Сербии Александар Вучич заявил, что, решившись на этот шаг, Украина за один день потеряет все, что держала в своих руках, и не сможет больше апеллировать к международному праву.

Глава сербского оборонного ведомства, который является лидером правящей в стране Сербской прогрессивной партии также прокомментировал письмо ряда западных политиков, которые обратились к руководству США, ЕС и Великобритании с просьбой критичнее относиться к сербским властям.

По словам Вучевича, такая критика западников свидетельствует о том, что Белград проводит правильную политику.