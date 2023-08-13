Welt: сомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят Украине
Обозреватель Welt Тор Барфус заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц вредит и Берлину, и Киеву, когда сомневается в решении о поставке Украине ракет Taurus.
«Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине», — говорится в статье.
По мнению Барфуса, лидер Германии подрывает доверие «к самому себе».
«Он слишком часто использовал свой страх «эскалации» в качестве оправдания», — отметил журналист.
Ранее Шольц сдержанно высказался о дискуссиях насчёт поставок Киеву крылатых ракет Taurus.
Также в Das Erste отмечали, что ФРГ перепрограммирует ракеты перед передачей Киеву, чтобы они не долетели до России.