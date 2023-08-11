Шольц прокомментировал дискуссии о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал дискуссии о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus, подчеркнув, что в этом вопросе все без изменений. Об этом он сообщил в интервью изданию Thueringer Allgemeine.

Он отметил, что сейчас внимание направлено на поставках Украине систем противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии и танков. Это курс германских властей, по которому будет продолжено движение «в тесном сотрудничестве с международными партнерами».

11 августа сообщалось, что власти Германии не приняли окончательного решения о возможной передаче Украине крылатых ракет немецкого производства Taurus, которые предназначены для поражения наземных и морских целей на удалении 500 км.

До этого Шольц заявлял, что у Германии есть принцип относительно поставок Украине дальнобойного оружия, в соответствии с котором она не хочет, чтобы оно использовалось для ударов по территории России.