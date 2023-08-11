Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения Додику

Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения президенту Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику за игнорирование решений, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом.

"Мы можем подтвердить, что Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинение Милораду Додику (1959 г. р.) и [главе официального издания Республики Сербской "Служебный вестник"] Милошу Лукичу (1987 г. р.)", - заявили РТРС в надзорном ведомстве.

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Отмечается также, что обвинения связаны с несоблюдением Додиком решений высокого представителя в Боснии и Герцеговине Шмидта, а Лукичу вменяется публикация не отвечающих интересам Сараева решений властей РС.

Ранее Додик обращался в прокуратуру с заявлением в адрес Шмидта о необходимости заведения уголовного дела по причине "нанесения ущерба Республике Сербской", так как он "долгое время незаконно занимался делами высокого представителя, не имея на это полномочий в соответствии с решением Совета Безопасности ООН". Лидер боснийских сербов отдельно указывал на то, что Шмидт "совершил уголовные преступления по несанкционированному занятию определенной должности и заведомо ложному представлению".

Власти Республики Сербской уже заявляли о том, что в течение 30 лет Босния и Герцеговина "управляется колониальными методами" и ей "навязывают решения через неизбранного иностранца" - высокого представителя ООН в БиГ. Додик неоднократно заявлял о несоблюдении Дейтонских соглашений и вмешательстве Запада во внутренние дела страны через Шмидта. Он подчеркивал, что Республика Сербская готова объявить о своей независимости в случае принятия высоким представителем нормативных актов, наносящих ущерб стране.

Назначение Шмидта

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (РС, около 49% территории), а также округа Брчко. Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН.