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Риттер служил в качестве сотрудника разведывательного подразделения Корпуса морской пехоты США в 1984-1996 годах, принимал участие в операции "Буря в пустыне", работал в качестве инспектора в специальной комиссии ООН, расследовавшей сообщения о планах по созданию Ираком оружия массового уничтожения.

После выхода в отставку с военной службы в конце 1990-х годов регулярно критикует политику США на Ближнем Востоке, а в последнее время - также Украину и действия Вашингтона по поддержке Киева.