Представитель сил обороны Украины назвала россиян «тупыми»

Во время пресс-конференции Сара Эштон-Чирилло рассказала о своих впечатлениях от Украины, после чего назвала россиян «тупыми». Кроме того, представитель сил обороны заявила, что украинские СМИ планируют выйти на аудиторию в других странах, в том числе и России. По её словам, иногда публичные украинские спикеры специально делают определённые заявления, чтобы привлечь российскую аудиторию.