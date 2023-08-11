Представитель сил обороны Украины назвала россиян «тупыми»
Представитель сил обороны Украины американка Сара Эштон-Чирилло назвала россиян «тупыми» во время пресс-конференции с украинскими журналистами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Во время пресс-конференции Сара Эштон-Чирилло рассказала о своих впечатлениях от Украины, после чего назвала россиян «тупыми». Кроме того, представитель сил обороны заявила, что украинские СМИ планируют выйти на аудиторию в других странах, в том числе и России. По её словам, иногда публичные украинские спикеры специально делают определённые заявления, чтобы привлечь российскую аудиторию.
Отметим, что это не первый случай, когда Сара Эштон-Чирилло резко высказывается о жителях России. Ранее она заявила, что «русские это не люди». Позже она добавила, что «пошутила».
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