Президенту США Джо Байдену придется пройти интервью у спецпрокурора США по делу о предполагаемом ненадлежащем хранении секретных государственных документов. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

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Сообщается, что юристы Байдена уже в течение месяца ведут переговоры со спецпрокурором Робертом Хуром по поводу времени и места интервью, а также списка вопросов. Уточняется, что договоренность пока не достигнута.

Личный адвокат Байдена, Хур и администрация Белого дома отказались от комментариев.