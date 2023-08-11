На Украине уволили главу Бюро экономической безопасности

Руководитель Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины уволен. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Несколько источников подтвердили: руководство БЭБ уволено, врио главы службы назначен его заместитель Андрей Пащук", - написал парламентарий.

Он напомнил, что это уже шестая смена руководства бюро за последние три года. Причину перестановок Железняк не указал.

Ранее временно исполняющим обязанности директора БЭБ был Эдуард Федоров.

Бюро экономической безопасности начало работать на Украине в ноябре 2021 года. Этот орган, занимающийся уголовными нарушениями в сфере экономики, был сформирован по требованию международных кредиторов Киева, в частности МВФ.