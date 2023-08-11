Лукашенко подарили белорусский штурвал

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили эксклюзивный штурвал от самолета Ту-134 с изображением белорусского герба. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

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В издании отмечают, что за штурвалом такого самолета Лукашенко сидел во время одного из прошлых визитов на Минский завод гражданской авиации.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии прибыл в Национальный аэропорт Минск, чтобы встретиться с трудовым коллективом организаций, работающих в воздушной гавани. В ходе общения с сотрудниками Лукашенко признался, что мечтает о создании в республике производства гражданских самолетов.