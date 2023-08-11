Пока вы не уснули: мощный взрыв в Киеве и прогноз Лукашенко об изменениях в мире

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Мощный взрыв произошел в Киеве

В Киеве прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления очевидцев.

«Очень мощный взрыв прозвучал со стороны аэропорта Жуляны. В прилегающих районах содрогались оконные стекла», — заявил собеседник агентства.

Лукашенко спрогнозировал серьезные изменения в мире в 2024 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2024-2025 годах в мире произойдут серьезные изменения, передает «БелТА».

"Поверьте, придет время (сейчас такая турбулентность, говоря на вашем языке, сложности большие) — в 2024-2025 году, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире в том числе", — сказал Лукашенко во время встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск.

Компания из Германии захотела подать иск против России из-за остановки поставок газа

Финансовый директор немецкой энергетической компании EnBW Томас Кустерер заявил, что концерн может подать иск против России из-за прекращения поставок газа для его дочерней компании Verbundnetz Gas Agbo (VNG). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Подоляк признал наличие сети украинских спецслужб в России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что в России действует сеть украинских спецслужб. Как сообщает ТАСС, она выстроена Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны и Службой безопасности Украины (СБУ).

«Украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России», — заявил он.

РФ официально уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25"

Россия в установленном порядке уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о ядерных источниках энергии на борту автоматической станции "Луна-25". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Руководствуясь положениями российского законодательства, наша страна выполнила свои международные обязательства по уведомлению в установленном порядке генерального секретаря ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25", - сообщили в дипведомстве.

Собянин заявил о ликвидации беспилотника над Москвой

Обломки сбитого силами ПВО беспилотного летательного аппарата, упавшие в районе Карамышевской набережной в Москве, не вызвали серьезных разрушений. Пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

В ЦБ допустили наступление сравнимого с 2008 годом кризиса

Центробанк в условиях ухудшения геополитической обстановки и экономической ситуации в мире рассматривает два альтернативных сценария. Один из них предполагает усиление фрагментации мировой экономики и санкционного давления на Россию, другой дополнительно учитывает возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что может привести к глобальному финансовому кризису.

Как говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, оба сценария в прогнозе предполагают более высокую инфляцию и проведение более жесткой денежно-кредитной политики по сравнению с базовым сценарием. В связи с этим инфляция вернется к целевому значению позже, чем в базовом сценарии.

Жителей центральной России ждет тропическая жара

На следующей неделе жителей центральной России ожидает жара до +33°С. Об этом специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости.

По его словам, к четвергу столбик термометра может подняться до +30... +33°С, что на 10°С выше климатической нормы. Температурный рекорд для 17 августа был зафиксирован в 1954 году, тогда воздух прогрелся до +33,5°С.

Роналду перекрестился после гола за «Аль Наср», ему грозит арест

Нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду может получить наказание за то, что перекрестился после гола в полуфинальном матче Клубного кубка арабских чемпионов против иракского клуба «Аль Шорта», сообщает Italy 24 Press News.

Встреча состоялась в саудовского городе Абха 9 августа и завершилась со счетом 1:0, португальский форвард реализовал пенальти на 75 й минуте. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» отметил забитый мяч традиционным возгласом Siuu, а также перекрестился.

Назван недостаток запуска мегатрассы от Москвы до Казани

Запуск сквозного проезда между Московским скоростным диаметром и платной трассой М-12 может обернуться пробками в столице. Недостаток новой мегатрассы назвали эксперты газеты «Коммерсантъ».