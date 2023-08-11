Ищущих убежища в Великобритании выселяют с баржи из-за бактерии

Ищущих убежища в Великобритании начали выселять с баржи Bibby Stockholm из-за обнаружения в воде опасной бактерии Legionella, вызывающую серьезную легочную инфекцию. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Сообщается, что ни у одного из 39 поселившихся на барже мигрантов не выявили признаков болезни легионеров, вызываемой данной бактерией. Подчеркивается, что она не передается от человека к человеку.

О выселении мигрантов с баржи стало известно спустя несколько дней после того, как им было предписано там разместиться.

Ранее в МВД Великобритании мигрантам пригрозили отказом в госпомощи за отказ заселяться на баржу 1976 года постройки.