Цукерберг отреагировал на слова Маска о поединке на фоне Древнего Рима

Глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг намекнул, что заявление главы SpaceX и Tesla Илона Маска о проведении поединка в Италии на фоне Древнего Рима было сделано без какого-либо утверждения с ним или его представителями. О своем отношении к выбранной оппонентом локации он рассказал в соцсети Threads.

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«Я люблю этот вид спорта и готов драться с того дня, как Илон бросил мне вызов. Если он когда-нибудь согласится на настоящий поединок, то вы узнаете об этом от меня», — отметил бизнесмен.

Цукерберг предположил, что люди не придают особого значения заявлениям Маска и добавил, что пока они не согласовали дату и место боя.

«До тех пор, пожалуйста, предполагайте, что все, что он говорит, не было согласовано», — написал миллиардер.

По словам Цукерберга, проведение их с Маском поединка стоило доверить профессиональным организациям, таким как UFC, чтобы привлечь внимание и к другим спортсменам, которые потенциально смогут провести спарринги перед их боем.

11 августа Маск заявил, что бой с Цукербергом будет организован фондами миллиардеров, а не UFC. Также он заверил, что поединок пройдет в «эпичном месте» на фоне Древнего Рима.