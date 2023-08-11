Галатский мост в Стамбуле закрывают на 40 дней

Власти Стамбула приняли решение о закрытии Галатского моста на 40 дней, передает РБК.

Отмечается, что закрытие необходимо для укрепления моста на случай возможного землетрясения. Также отмечается, что по мосту все еще смогут ездить трамваи.

Длина моста составляет 490 м, а ширина - 42 м. Его открыли в 1994 году. Галатский мост является известнейшей достопримечательностью Стамбула. Это строение в бухте Золотой Рог соединяет два берега европейского города, а особенность в том, что он разводной.

6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции были зафиксированы два мощных землетрясения. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8, находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, эпицентр второго, с магнитудой 7,5, - в районе Экинёзю в Кахраманмараше.