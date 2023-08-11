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Галатский мост в Стамбуле закрывают на 40 дней

Власти Стамбула приняли решение о закрытии Галатского моста на 40 дней, передает РБК.

Галатский мост в Стамбуле закрывают на 40 дней
© globallookpress.com

Отмечается, что закрытие необходимо для укрепления моста на случай возможного землетрясения. Также отмечается, что по мосту все еще смогут ездить трамваи.

Длина моста составляет 490 м, а ширина - 42 м. Его открыли в 1994 году. Галатский мост является известнейшей достопримечательностью Стамбула. Это строение в бухте Золотой Рог соединяет два берега европейского города, а особенность в том, что он разводной.

6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции были зафиксированы два мощных землетрясения. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8, находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, эпицентр второго, с магнитудой 7,5, - в районе Экинёзю в Кахраманмараше.

После землетрясений зарегистрировали несколько тысяч повторных толчков, с магнитудой самого сильного до 6,7. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 500 человек.

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