Маск заявил, что договорился по поводу места боя с Цукербергом

Бизнесмен Илон Маск заявил, что договорился с итальянскими властями по поводу места боя с предпринимателем Марком Цукербергом. В соцсетях он рассказал, что схватка будет проходить с видом на «древний Рим».

«Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Мы договорились об эпичном месте», — подчеркнул он.

По словам Маска, бой будет организован его фондом и фондом Цукерберга — UFC не принимает участие в мероприятии. Прямая трансляция схватки будет доступна в соцсети X (экс-Twitter) и на площадках Meta* (признана в России экстремистской и запрещена).

Напомним, что в начале июня американские СМИ писали, что один из топ-менеджеров Meta* презентовал приложение Threads — оно является прямым конкурентом Twitter. Узнав об этом Маск заявил, что его запуск поставит всех жителей Земли «под каблук» Цукерберга.

На этот пост ему ответил один из пользователей, который напомнил, что глава Meta* активно занимается джиу-джитсу и его стоит бояться. Бизнесмен заявил, что готов к бою в клетке с ним. В ответ Цукерберг согласился на поединок.