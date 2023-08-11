В Будапеште украинца задержали по подозрению в убийстве и краже 14 долларов

Венгерская полиция задержала гражданина Украины, подозреваемого в избиении мужчины в центре Будапешта до смерти и краже у него 14 долларов. Об этом сообщает Blikk.

В одном из центральных районов Будапешта нашли тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Через 11 часов в соседнем районе задержали предполагаемого убийцу - 30-летнего украинца по имени Ференц Б.

По данным полиции, мужчина, ставший жертвой украинца, встретил его на скамейке на площади Клаузал. По версии полицейских, украинец потребовал от мужчины денег, но не получил их и жестоко избил его. После этого он забрал у своей жертвы пять тысяч форинтов (около 14 долларов).

Украинца арестовали, показаний он не дал.

Полицейские также выяснили, что подозреваемого сопровождала женщина, «пассивно наблюдавшая» за избиением, а затем распивавшая с преступником вино, купленное на украденные деньги.

Еще одно уголовное дело возбудили против 46-летнего мужчины за неоказание помощи.