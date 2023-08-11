Лукашенко спрогнозировал серьезные изменения в мире в 2024 году

"Поверьте, придет время (сейчас такая турбулентность, говоря на вашем языке, сложности большие) — в 2024-2025 году, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире в том числе", — сказал Лукашенко во время встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск.