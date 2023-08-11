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Зеленский увольняет всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов. Об этом он написал в своем telegram-канале. Украинский президент не доволен тем, как они выполняли свои обязанности.

Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов
© DPA/TACC

«Увольняем всех областных „военкомов“. Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

Как уточнил украинский президент, военкомы будут уволены также за цинизм и взяточничество.

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Реализацию этого решение Зеленский доверил главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Одновременно с увольнением будет происходить отбор новых кандидатов.

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