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В гостиницах Киево-Печерской лавры разместят украинских военных

Исполняющий обязанности директора заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко заявил, что в гостиницах лавры будут размещать военных вместо паломников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись выступления Остапенко.

В гостиницах Киево-Печерской лавры разместят украинских военных
© globallookpress.com

Глава заповедника подчеркнул, что штатная работа гостиниц будет приостановлена.

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«Должны люди, которые проходят духовную реабилитацию в лавре - военнослужащие, раненые, капелланы - здесь размещаться», - заявил Остапенко.

До 2019 года Украинская православная церковь (УПЦ) признавалась единственной легитимной православной церковью Украины.

Осенью 2022-го Служба безопасности Украины провела серию обысков в епархиях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре. Сообщалось, что СБУ проводит в Лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позже некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с Россией.

В начале 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходят службы УПЦ, перешли в собственность государства. Минкульт требовал от УПЦ освободить монастырь до 29 марта, либо войти в состав «Православной церкви Украины» (ПЦУ, была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).

В конце марта суд в Киеве открыл производство по иску УПЦ к национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» - церковь обвинила заповедник в незаконном расторжении договора аренды. Митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи УПЦ не намерены покидать Лавру до завершения судебного разбирательства.

Стало известно о блокировке входа в Киево-Печерскую лавру

6 июня специальная комиссия Министерства культуры Украины обязала монахов УПЦ покинуть монастырь в течение трех дней, но этого не произошло. Прихожане УПЦ в июне и июле помешали опечатать корпуса.

В августе суд в Киеве отклонил иск монастыря к УПЦ. По данным РИА Новости, 11 августа комиссия Министерства культуры Украины опечатывала корпуса монастыря в сопровождении полиции.

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