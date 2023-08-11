Лукашенко высказался против разрыва отношений с Западом

Лукашенко заявил о нежелании терять отношения с ЕС
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет терять связи с Евросоюзом, но готов к такому сценарию. Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с сотрудниками организаций национального аэропорта Минска.
Лукашенко подчеркнул, что сейчас Белоруссия в основном живет «за счет Востока» - благодаря сотрудничеству с Россией и Китаем.
«Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», - отметил он.
В то же время Лукашенко заявил, что в Белоруссии готовы к полному разрыву отношений с Европой, «но с учетом своих собственных интересов».
Глава Белоруссии добавил, что разговаривать и налаживать отношения нужно в том числе и с поляками.
«Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога. <…> Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки - люди не глупые. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим», - заключил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии с ЕС переживают не лучший период из-за «недальновидной политики Евросоюза». Он подчеркивал, что в последние десятилетия Минск и Брюссель активно развивали сотрудничество, особенно в торговле и гуманитарной сфере, что положительно сказывалось на благополучии народов.