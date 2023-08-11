Лукашенко высказался против разрыва отношений с Западом

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет терять связи с Евросоюзом, но готов к такому сценарию. Об этом сообщает БЕЛТА.

Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с сотрудниками организаций национального аэропорта Минска.

Лукашенко подчеркнул, что сейчас Белоруссия в основном живет «за счет Востока» - благодаря сотрудничеству с Россией и Китаем.

«Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», - отметил он.

В то же время Лукашенко заявил, что в Белоруссии готовы к полному разрыву отношений с Европой, «но с учетом своих собственных интересов».

Глава Белоруссии добавил, что разговаривать и налаживать отношения нужно в том числе и с поляками.

«Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога. <…> Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки - люди не глупые. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим», - заключил Лукашенко.