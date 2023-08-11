Президент ЮАР выступил за включение Ирана в БРИКС

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса выступил за включение Ирана в состав блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР). Он заявил об этом после переговоров с главой МИД Тегерана Амиром Абдоллахияном, пишет иранское агентство Mehr.

© Lenta.ru

По информации агентства, Рамафоса заявил, что ЮАР заинтересована в том, чтобы Иран был принят в члены БРИКС в качестве дружественной страны. Он добавил, что Тегеран пользуется полной поддержкой Претории в этом отношении.

Также Рамафоса выразил надежду, что в ходе официального визита президента Ирана будут подписаны документы о сотрудничестве между странами, которое потом реализуется на практике.