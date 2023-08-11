Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии

Кроме того, выступая перед представителями трудовых коллективов, расположенных на территории национального аэропорта «Минск», Лукашенко рассказал о недавнем разговоре с Владимиром Путиным. Глава республики уточнил, что обсудил с российским коллегой в том числе инициативу проведения Игр стран БРИКС.