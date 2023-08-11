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Александр Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии

По словам президента республики, на «шальную мысль» его натолкнула идея расширения использования электроэнергии.

Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии
© ТАСС

«Недаром же атомную станцию построили», — отметил он.

Кроме того, выступая перед представителями трудовых коллективов, расположенных на территории национального аэропорта «Минск», Лукашенко рассказал о недавнем разговоре с Владимиром Путиным. Глава республики уточнил, что обсудил с российским коллегой в том числе инициативу проведения Игр стран БРИКС.

Также он сообщил, что представительница Белоруссии Марина Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024 года.