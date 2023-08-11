Конгрессмен заявил о планах внести резолюцию об импичменте Байдену

Конгрессмен Грег Штойб заявил, что намерен внести на рассмотрение Палаты представителей резолюцию о вынесении импичмента президенту США Джо Байдену. Об этом он рассказал в эфире телеканала Newsmax.

По мнению Штойба, импичмент Байдену должен быть объявлен в связи со взяточничеством, шантажом, препятствованием правосудию, подлогом, а также финансовой причастностью к наркотикам и проституции.

Ранее СМИ сообщили, что сын президента США Хантер Байден и его деловые партнеры пытались помочь основателю украинской энергетической компании Burisma Николаю Злочевскому с оформлением американской визы. По данным издания, произошло это вскоре после того, как Байден-младший стал членом правления Burisma.

Электронные письма на ноутбуке Хантера Байдена продемонстрировали «скоординированную попытку» оформить визу для Злочевского в то время, когда украинские власти начали против него расследование о коррупции. Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин рассказала журналистам со ссылкой на раскрытый документ ФБР, что Злочевский обсуждал с одним из информаторов спецслужбы «дачу Байденам взятки в десять миллионов долларов».