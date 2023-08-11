Подоляк признал наличие сети украинских спецслужб в России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что в России действует сеть украинских спецслужб. Как сообщает ТАСС, она выстроена Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны и Службой безопасности Украины (СБУ).

«Украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России», — заявил он.

Подоляк утверждает, что спецслужбы могут пользоваться этой сетью. Он также добавил, что в происходящих на российской территории «инцидентах» используются некие «неустановленные» беспилотные летательные аппараты.

Напомним, что ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что батальон «Шаман» проводит диверсии на территории России. Он считается подразделением спецназа украинской военной разведки.