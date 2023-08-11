Байден прокомментировал пожары на Гавайях

«Любой, кто потерял близких, чей дом был поврежден или разрушен, немедленно получит помощь. Мы работаем как можно быстрее, чтобы потушить эти пожары и эвакуировать жителей и туристов. Пока наши молитвы с жителями Гавайев. Но не только наши молитвы: каждый актив, который у нас есть, будет в их распоряжении», — заявил Байден.