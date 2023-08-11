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В ЕС потребовал немедленного освобождения президента Нигера

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель потребовал немедленного освобождения президента Нигера Мохамеда Базума без дополнительных условий. Соответствующее сообщение приводится на его странице в соцсети X ( ранее Twitter).

Дипломат написал, что ЕС выражает глубокую озабоченность в связи с ухудшением условий содержания Базума и его семьи, которые, согласно последним сведениям, лишены пищи, электричества и базовых услуг уже в течение нескольких дней.

«Мы в очередной раз призываем к немедленному и безусловному освобождению Базума», — подчеркнул Боррель.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

Евросоюз приостановил финансовую поддержку Нигера

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

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