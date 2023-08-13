Посол Нигера обвинил мятежников в пытке голодом свергнутого президента

Посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири обвинил мятежников, устроивших военный переворот в африканской стране, в пытке голодом свергнутого президента Мохаммеда Базума. Об этом пишет Associated Press (AP).

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Отмечается, что дипломат — близкий соратник Базума и ежедневно с ним созванивается. По его словам, мятежники хотят заморить голодом свергнутого президента, содержат его в неосвещенном подвале своей резиденции, он отрезан от использования газа, электричества и пополнения запаса продуктов.

Лиман-Тингуири назвал эту ситуацию недопустимой и призвал мир не терпеть происходящее.

Ранее свергнутый военными президент Нигера Мохамед Базум отказался уходить в отставку. До этого он обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.