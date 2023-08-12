На Украине прокомментировали открытие временных коридоров в Черном море

«Мы предупредили судовладельцев и капитанов, что гарантировать 100%-ую безопасность на данный момент невозможно. При этом все это происходит под контролем ВСУ, все, что от нас зависит мы делаем. Только со временем будет понятно, как будет работать этот дополнительный коридор», — сказал он.