53 человека погибли во время разрушительного природного пожара на Гавайях. При этом губернатор штата Джош Грин отметил, что окончательное число жертв может оказаться значительно больше.

Пожары быстро распространились по округу Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора. Большая часть города Лахайна, туристического и экономического центра с населением 9 тыс. человек была разрушена. Об этом сообщает «Интерфакс».

На острове наблюдаются проблемы со связью, из-за чего местные жители не могут дозвониться до экстренных служб. Спасателям также пришлось перекрывать дороги в некоторых районах острова, чтобы обеспечить эвакуацию пострадавших от пожара граждан.

По данным властей, восстановление региона, пострадавшего от стихии, займет годы. При этом в некоторых местах пламя до сих пор не потушено.