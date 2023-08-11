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Ад в Раю: кадры разрушительного пожара на Гавайях

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Лесной пожар вышел из-под контроля в Лахайне 
© globallookpress.com
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Останки сгоревших автомобилей в городе Лахайна после разрушительного природного пожара 
© globallookpress.com
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Город Лахайна после разрушительного природного пожара  
© globallookpress.com
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Лесной пожар возле ранчо Кохала  
© globallookpress.com

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Последствия разрушительных пожаров на Гавайях 
© globallookpress.com
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Город Лахайна после разрушительного природного пожара  
© globallookpress.com
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Местные жители эвакуируются из-за природных пожаров на Гавайях 
© globallookpress.com
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Специальные службы борются с огнем во время разрушительных пожаров на Гавайях 
© globallookpress.com
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Последствия разрушительных пожаров на Гавайях 
© globallookpress.com

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Последствия разрушительных пожаров на Гавайях 
© globallookpress.com
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Последствия разрушительных пожаров на Гавайях 
© globallookpress.com
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Многоквартирный жилой дом уничтоженный во время разрушительных пожаров на Гавайях 
© globallookpress.com
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Последствия разрушительных пожаров на Гавайях 
© globallookpress.com
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Сотрудники специальных служб и Национальной гвардии США останавливают автомобили на дороге в зоне бедствия 
© Zuma/TACC

    53 человека погибли во время разрушительного природного пожара на Гавайях. При этом губернатор штата Джош Грин отметил, что окончательное число жертв может оказаться значительно больше.

    Пожары быстро распространились по округу Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора. Большая часть города Лахайна, туристического и экономического центра с населением 9 тыс. человек была разрушена. Об этом сообщает «Интерфакс».

    На острове наблюдаются проблемы со связью, из-за чего местные жители не могут дозвониться до экстренных служб. Спасателям также пришлось перекрывать дороги в некоторых районах острова, чтобы обеспечить эвакуацию пострадавших от пожара граждан.

    По данным властей, восстановление региона, пострадавшего от стихии, займет годы. При этом в некоторых местах пламя до сих пор не потушено.

    Катастрофические последствия удара огненной стихии на Гавайях – в галерее «Рамблера».

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