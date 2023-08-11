Кулеба: диалог с Россией «зависит от обстоятельств»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможность переговоров с Россией до вывода войск «зависит от обстоятельств». Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.

Журналист итальянской газеты отметил, что в начале конфликта президент Украины Владимир Зеленский «был открыт для возможности территориального компромисса». Корреспондент спросил Кулебу, возможно ли, что Украина пойдет на переговоры до вывода российских войск.

«Это зависит от обстоятельств. Мы не верим русским на слово», - ответил министр.

По его словам, в первую очередь на Украине хотели бы убедиться, что речь будет идти о серьезном переговорном процессе, а не об уловке.

«Я понимаю эти вопросы [о готовности Украины к переговорам - прим.ред.] и их логику, но не могу дать однозначных ответов, потому что их не существует, на карту поставлены жизни миллионов людей», - подчеркнул Кулеба.

Также он заявил, что Зеленский не будет вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, так как конфликт зашел слишком далеко. Глава украинского МИД допустил, что переговоры могут пройти при посредничестве третьей стороны.

В 2022 году Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с президентом РФ.

Чуть позже Зеленский заявил (СМИ писали, что под давлением США), что Украина согласится на переговоры, если будет соблюдаться ее территориальная целостность, возмещены убытки и будут даны гарантии, что «это не повторится».