Китай вернул из-за границы одного из самых разыскиваемых в стране преступников

"Чжоу Цюань, один из самых разыскиваемых в Китае преступников, скрывающихся от правосудия за взяточничество, вернулся в Китай и сдался властям после примерно восьми лет пребывания на свободе за границей", - говорится в сообщении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.