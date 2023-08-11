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Мощный взрыв произошел в Киеве

В Киеве прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления очевидцев.

Мощный взрыв произошел в Киеве
© legion-media.ru

«Очень мощный взрыв прозвучал со стороны аэропорта Жуляны. В прилегающих районах содрогались оконные стекла», — заявил собеседник агентства.

После этого со стороны аэропорта прозвучала новая серия взрывов. Информацию об ударах подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что утром 11 июля по всей Украине объявили воздушную тревогу. Предупреждение начало звучать в 9:50 мск.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту. 17 июля произошел новый теракт в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, серьезные травмы получила их 14-летняя дочь.

После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по различным объектам на Украине. Высокоточным оружием были поражены цеха производства и места хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска.

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