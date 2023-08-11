Мощный взрыв произошел в Киеве

В Киеве прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления очевидцев.

«Очень мощный взрыв прозвучал со стороны аэропорта Жуляны. В прилегающих районах содрогались оконные стекла», — заявил собеседник агентства.

После этого со стороны аэропорта прозвучала новая серия взрывов. Информацию об ударах подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко, сообщает РИА Новости.

Напомним, что утром 11 июля по всей Украине объявили воздушную тревогу. Предупреждение начало звучать в 9:50 мск.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту. 17 июля произошел новый теракт в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, серьезные травмы получила их 14-летняя дочь.