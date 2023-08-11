Трамп: Байден привел когда-то великую страну к катастрофе

Бывший президент США Дональд Трамп обрушил поток оскорблений на действующего главу государства Джо Байдена, назвав его «ментальной катастрофой», рассказало The Hill. По версии издания, Трамп начал «переходить на личности», поскольку его проблемы с законом продолжают усугубляться.

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что «бесчестный Байден, не способный связать двух слов, привел когда-то великую страну к катастрофе своей политикой открытых границ». Трамп заявил, что это «может войти в историю как величайшая и самая разрушительная ошибка в истории США».

«Даже не верится, что можно было допустить такую некомпетентность и глупость», - написал бывший президент.

Также он заявил, что у Байдена «ум, идеи и IQ первоклассника».

«Байден не только тупой и некомпетентный, я считаю, что он сошел с ума, это полный бред сумасшедшего, с его ужасными и угрожающими стране экологическими мерами и открытыми границами. Он - ментальная катастрофа, ведущая нашу страну в ад», - заявил Трамп.

The Hill отмечает, что риторика Трампа обостряется на фоне его юридических проблем. В мае 2023-го суд признал экс-президента виновным в сексуализированном насилии в отношении писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэрролл (этот гражданский приговор, он не создает юридических препятствий для планов Трампа по переизбранию).

В июне экс-президенту предъявили обвинение в ненадлежащем обращении с государственными документами. Речь идет о служебных документах, в том числе секретных, которые Трамп забрал с собой, уходя из Белого дома. По американским законам такие документы являются государственной собственностью.