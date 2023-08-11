Ранним утром 11 августа с космодрома «Восточный» штатно стартовала ракета «Союз-2.1б» с межпланетной станцией «Луна-25». Это первая почти за полвека российская миссия на Луну, западные СМИ считают ее проверкой независимости Москвы от западных технологий и устойчивости российской экономики перед санкциями.

Цель «Луны-25» - приземлиться около южного полюса Луны, собирать в течение года геологические образцы в этом районе и отправлять на Землю данные о признаках воды или ее строительных блоков, способные повысить шансы на строительство человеческой колонии на Луне.

Миссия «Луна-25» - надежда России на первую успешную лунную посадку с 1976 года, пишет The Guardian. Главная цель миссии - доказать, что Россия способна успешно воплотить такой проект после смены поколений научных экспертов, задержек из-за санкций и попыток западных стран изолировать Москву. Газета подчеркивает, что опыта мягкой посадки на космические объекты у России не было 47 лет. В 1976-м СССР запустил зонд «Луна-24», который приземлился на лунной равнине Моря Кризисов и доставил географические образцы, которые, по словам советских ученых, показали наличие воды на Луне.

Как отмечает The Guardian, миссия имеет политическое значение - это мирное соревнование и испытание на прочность, в котором сравниваются ученые и технологии «разных стран». «Луна-25» также играет для Кремля психологическую и пропагандистскую роль - миссия должна продемонстрировать, что Россия способна осуществлять такие проекты без сотрудничества с Западом.

Если «Луну-25» удастся мягко посадить, это будет огромным технологическим и научным достижением, пишет Politico со ссылкой на Тима Маршалла, эксперта по космической геополитике. По его мнению, успешная посадка и плодотворный год исследований станут большим шагом вперед в планах России по строительству лунной базы совместно с Китаем к 2030-м годам.

Politico подчеркивает, что даже сама по себе успешная посадка космического корабля на скалистый южный полюс Луны доказала бы Пекину, что Москве есть что предложить, когда речь идет о передовых аэрокосмических технологиях.