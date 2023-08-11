Западные СМИ рассказали о политическом значении запуска «Луны-25»
Ранним утром 11 августа с космодрома «Восточный» штатно стартовала ракета «Союз-2.1б» с межпланетной станцией «Луна-25». Это первая почти за полвека российская миссия на Луну, западные СМИ считают ее проверкой независимости Москвы от западных технологий и устойчивости российской экономики перед санкциями.
Цель «Луны-25» - приземлиться около южного полюса Луны, собирать в течение года геологические образцы в этом районе и отправлять на Землю данные о признаках воды или ее строительных блоков, способные повысить шансы на строительство человеческой колонии на Луне.
Миссия «Луна-25» - надежда России на первую успешную лунную посадку с 1976 года, пишет The Guardian. Главная цель миссии - доказать, что Россия способна успешно воплотить такой проект после смены поколений научных экспертов, задержек из-за санкций и попыток западных стран изолировать Москву. Газета подчеркивает, что опыта мягкой посадки на космические объекты у России не было 47 лет. В 1976-м СССР запустил зонд «Луна-24», который приземлился на лунной равнине Моря Кризисов и доставил географические образцы, которые, по словам советских ученых, показали наличие воды на Луне.
Как отмечает The Guardian, миссия имеет политическое значение - это мирное соревнование и испытание на прочность, в котором сравниваются ученые и технологии «разных стран». «Луна-25» также играет для Кремля психологическую и пропагандистскую роль - миссия должна продемонстрировать, что Россия способна осуществлять такие проекты без сотрудничества с Западом.
Если «Луну-25» удастся мягко посадить, это будет огромным технологическим и научным достижением, пишет Politico со ссылкой на Тима Маршалла, эксперта по космической геополитике. По его мнению, успешная посадка и плодотворный год исследований станут большим шагом вперед в планах России по строительству лунной базы совместно с Китаем к 2030-м годам.
Politico подчеркивает, что даже сама по себе успешная посадка космического корабля на скалистый южный полюс Луны доказала бы Пекину, что Москве есть что предложить, когда речь идет о передовых аэрокосмических технологиях.
От «Луны-25» многое зависит, поскольку Кремль утверждает, что санкции Запада, многие из которых были нацелены на аэрокосмический сектор, не смогли нанести вред российской экономике, отмечает Reuters. Эта миссия станет проверкой растущей независимости страны в космосе после того, как конфликт на Украине разорвал почти все космические связи Москвы с Западом. Европейское космическое агентство планировало испытать свою навигационную камеру Pilot-D, прикрепив ее к «Луне-25», но разорвало связи с проектом, напомнило агентство.