Полиция заблокировала вход в Киево-Печерскую лавру

Полиция заблокировала вход прихожан на территорию Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в своем Telegram-канале.

«На территории Киево-Печерской Лавры и около нее — большое количество полиции. На территорию никого не пропускают», — говорится в сообщении.

Издание сообщает, что таким образом силовики могут начать выселение монахов из лавры. Стало известно, что правоохранители выводят из обители верующих, оставляя только священников, монахов и работников обители.

Ранее исполняющий обязанности директора государственного национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко допустил, что верующих можно разгонять водой из пожарного шланга.