Пока вы спали: призыв Трампа к суду и позиция Венгрии по поставкам оружия Украине

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© Zuma / TASS

Венгрия не планирует поставлять оружие Украине

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В правительстве Венгрии заявили об отсутствии планов у страны осуществлять поставки Киеву вооружения и в целом менять свою позицию по украинскому кризису на фоне провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), передают «Известия».

Там подчеркнули, что власти Венгрии настаивают на скорейшем старте переговорного процесса.

«Подчеркнем, что позиция венгерского правительства с первой минуты конфликта [на Украине] неизменна и очевидна: Венгрия не желает быть вовлеченной в конфликт ни на словах, ни на деле», — указали в кабмине страны.

«Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовал с Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный. Она станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, пишет ТАСС.

Как уточнил корреспондент агентства, блок «Фрегат» со станцией «Луна-25» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Аппарат отделится от «Фрегата» более чем через час. Пройдет до 5,5 суток прежде, чем автоматическая станция достигнет Луны. Затем аппарат выйдет на круговую околополярную орбиту высотой 100 км над Луной и будет работать от трех до семи суток.

Трамп призвал отложить судебные процессы в его отношении до завершения выборов 2024-го

Экс-лидер Дональд Трамп призвал перенести начатые в его отношении судебные разбирательства на период после выборов 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его пост в социальной сети Truth Social.

Он уточнил, что специальный прокурор Джек Смит назначил начало одного из процессов на 2 января, когда запланирован важный праймериз в Айове. Трамп считает, что только «оторванный от реальности лунатик» мог выбрать эту дату.

«Такой процесс никогда не должен был вообще состояться, а если уж состоится, то только после выборов», — подчеркнул он.

Трамп призвал перенести все процессы по обвинениям против него, в том числе со стороны Джо Байдена, так как считает их вмешательством в выборы. Политик снова подчеркнул, что в этих обвинениях нет никакого смысла.

США исключили смягчение санкций против Ирана даже после освобождения американцев

США станут смягчать санкции против Ирана даже после того, как Тегеран освободил пять граждан США. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию с министром иностранных дел Мексики.

«Мы продолжим наращивать санкции и противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами», — сказал Блинкен

Так он ответил на вопрос о том, повлияет ли освобождение Тегераном пяти граждан США на их принципы и отношения с этой страной.

Telegram впервые вошел в тройку лидеров объема трафика в России

Telegram впервые вошел в тройку лидеров среди сервисов с наибольшим объемом трафика. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на «большую тройку» отечественных сотовых операторов — МТС, Билайн и Мегафон.

Они уточнили, что у мессенджера последние три года фиксировался рост трафика, в середине лета они достигли пика.