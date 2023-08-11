Новая Зеландия включила Россию в список угроз нацбезопасности

Новая Зеландия впервые в истории опубликовала список основных угроз, с которыми государство может столкнуться в ближайшие годы, внеся в него действия России, Китая и Ирана. Об этом говорится в отчете, опубликованном главным разведывательным управлением страны (NZSIS).

В отчете NZSIS в качестве главных угроз безопасности указаны "насильственный экстремизм", "иностранное вмешательство" и "шпионаж". В числе государств, способных нанести "значительный ущерб" Новой Зеландии, - Китай, Россия и Иран. "Лишь небольшое число стран осуществляет вмешательство, но они делают это настойчиво, потому способны нанести значительный ущерб. К таким относятся Китайская Народная Республика (КНР), Исламская Республика Иран и Россия", - указано в документе.

Видео дня

Новозеландская служба разведки отметила, что наиболее явную опасность для страны представляет "все более напористый Китай", тогда как действия России не направлены строго против Новой Зеландии. "Угроза вмешательства Китая, его давление на китайские общины в стране, стала более очевидной. Мы хорошо осведомлены о деятельности разведывательных служб КНР в Новой Зеландии и в [Индо-Тихоокеанском] регионе и считаем ее сложной проблемой", - указали в NZSIS, отметив, что "информационные кампании России", якобы распространяющей дезинформацию, представляют меньшую угрозу, поскольку "не нацелены конкретно на Новую Зеландию, хотя и оказывают влияние на взгляды некоторых ее граждан".

Также в NZSIS подчеркнули, что Иран, "стремясь заставить молчать несогласных, становится все более агрессивным". "Активность Исламской Республики в Новой Зеландии исторически всегда была маловероятна, но мы продолжаем оценивать угрозы со стороны этого государства", - сообщается в документе.

Генеральный директор NZSIS Эндрю Хэмптон, представляя отчет, отметил, что "конкуренция между странами становится все более острой, и это побуждает некоторые государства получать преимущества при помощи нечестных средств, таких как шпионаж и иностранное вмешательство". "Однако важно понимать, что угрозу представляют только правительства и люди, действующие от их имени, а не граждане", - сказал он.