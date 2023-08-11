В Паттайе хотят ввести запрет на посещение пляжей ночью

Городские пляжи Паттайи привлекают значительное число местных жителей и туристов после реконструкции и расширения. Особенно многолюдно на них становится в выходные дни. Власти города предприняли попытку усилить патрулирование пляжей, однако это проблематично сделать в ночное время в связи с нехваткой сотрудников правоохранительных органов.

Таиланд с начала года посетили 15,3 млн иностранных туристов, что почти на 400% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь прошлый год Таиланд посетили всего 11,1 млн туристов. Нынешний рост турпотока в страну свидетельствует о том, что таиландская туристическая отрасль постепенно возвращается к доковидным показателям. Как ранее заявили в Управлении по туризму, в этом году королевство рассчитывает принять 25-30 млн гостей из-за рубежа и заработать 1,5 триллиона батов ($43 млрд), а с учетом домашнего туризма выручка должна достигнуть 2,38 триллиона батов ($70 млрд).