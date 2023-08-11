США намерены выделить средства для развивающихся стран, включая Украину

В помощь развивающимся странам, среди которых есть и Украины, США через различные международные финансовые институты рассчитывают привлечь порядка 200 миллиардов долларов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает РИА Новости со ссылкой на обнародованное заявление ведомства.

Она указала, что администрация США уже работают над тем, чтобы привлечь различные международные финансовые организации и союзников по всему миру к помощи развивающимся странам. Они рассчитывают выделить на это 200 миллиардов долларов.

Йеллен пояснила, что эти средства будут направлены в том числе Украине, так как Вашингтон все еще твердо намерен выполнить свои обязательства по поддержке Киева.

Агентство напоминает, что это заявление прозвучало на фоне нового запроса президента США Джо Байдена к Конгрессу на выделение дополнительного финансирования в размере порядка 40 миллиардов долларов. Более половины средств из этой суммы администрация США рассчитывает направить на удовлетворение первостепенных нужд Украины.