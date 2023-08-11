Байден назвал КНР "часовой бомбой" и заявил, что "не хочет вредить" Китаю

Президент США Джо Байден назвал КНР "часовой бомбой". Соответствующее заявление глава государства сделал на мероприятии в штате Юта по сбору средств на его предвыборную кампанию, передает ТАСС.

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"Китай является во многих случаях тикающей часовой бомбой", — сказал он.

По его словам, эта страна сталкивается с экономическими трудностями, в том числе с высокой безработицей. В связи с этим хозяин Белого дома указал, что "когда у плохих людей проблемы, они совершают плохие поступки". Также он заявил, что добивается "рациональных отношений" с Пекином.