Мост в Турции подготовят к землетрясению

Галатский мост в центре турецкого Стамбула 13 августа закроют на 40 дней на ремонт для повышения его сейсмостойкости. Об этом пишет издание Nasıl Bir Ekonomim.

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В рамках ремонта разводного моста планируется заменить асфальт и деформационные швы. Кроме того, специалисты собираются облегчить подъемную систему моста, сняв с опорной части и настилов излишний вес. Кроме того, будет заменена система гидроизоляции моста. На время ремонта водителям предложено пользоваться альтернативными маршрутами.

Ранее известный турецкий сейсмолог Джеляль Шенгер заявил, что в случае землетрясения Стамбул ждут тяжелые последствия, в том числе голод и эпидемии.

Турецкие ученые заявляли о 50-процентной вероятности землетрясения магнитудой 7,2-7,6 до 2030 года. Оно может произойти при активации разлома в Мраморном море. В результате подземных толчков могут быть разрушены не менее 90 тысяч зданий.