Американские юристы выяснили, что по Конституции экс-президент и кандидат на пост главы США Дональд Трамп не может выдвигаться на новый срок. Об этом пишет Newsweek.

По мнению профессоров права Уильяма Бауда и Майкла Стоукса Полсена из Чикагского университета и Университета Сент-Томаса соответственно, лицо, пытавшееся организовать бунт, не может выдвигаться в президенты заново. По их мнению, Трамп уже давал присягу «поддерживать конституцию Соединенных Штатов», а потом пытался отменить президентские выборы в 2020 году, что равносильно мятежу.

Профессора сослались на третий раздел 14-й поправки в Конституцию США. По их мнению этот акт «дисквалифицировал бывшего президента Дональда Трампа и, возможно, многих других из-за их участия в попытке отмены президентских выборов 2020 года».

В третьем разделе говорится, что никто «не может быть сенатором или представителем в Конгрессе, выборщиком президента и вице-президента или занимать какую-либо должность, гражданскую или военную», если ранее давал присягу, а потом участвовал в мятеже. При этом юристы отметили, что окончательное решение остается за Верховным судом США.

14-я поправка в Конституцию была ратифицирована в 1868 году, всего через три года после окончания Гражданской войны в США.